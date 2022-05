Parla il segretario dem

ALESSANDRIA – “Abbiamo cominciato a parlarne, non c’è nulla di deciso, ma la prospettiva è incoraggiante”. Lo afferma all’Ansa il segretario del Pd, Enrico Letta, interpellato a margine di un incontro elettorale ad Alessandria sull’ipotesi di primarie Pd e M5s in vista delle elezioni regionali in Sicilia.

In nodi sul tavolo

Sul tavolo restano comunque alcuni nodi da sciogliere: dalla data al metodo da utilizzare per la consultazione.