Primarie, malumori a sinistra sulla data e sul metodo

Tutti i nodi da sciogliere.

1' DI LETTURA

PALERMO – Centrosinistra: acque agitate sulla rive gauche dopo l’incontro tra Letta e Conte. Il day after del vertice tra dem e pentastellati è lastricato di perplessità.

Zappulla: “Procedure barocche”

Il giro di valzer lo apre il segretario regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla, con una nota che trasuda dubbi circa le procedure di voto bollate come “barocche”. Un metodo che ostacolerebbe la partecipazione popolare. Il timore di Zappulla è che si circoscriva tutto al solo voto online e che i 30 gazebo, collocati nelle città più popolose della Sicilia, servano esclusivamente per agevolare il voto online. “Uno nodo non ancora sciolto”, spiega Zappulla che non lesina una stoccata agli alleati. “Che Di Paola e Barbagallo hanno sentito il bisogno della certificazione dai loro leader nazionali sono ovviamente liberi di farlo ma non mi pare un buon segnale di autonomia e di rispetto per l’intera coalizione”, dice. Parole che non promettono bene.

Fava e il trentennale di Via d’Amelio

Nemmeno nel quartiere generale di Claudio Fava si respira un’aria di totale serenità. Due gli elementi che vengono contestati a Pd e M5S. In primis, la data individuata. Il 24 luglio cade, infatti, qualche giorno dopo le celebrazioni del trentennale della strage di via d’Amelio, tema che Fava e company vorrebbero tenere fuori dalla campagna elettorale per le primarie per evitare strumentalizzazioni. In secondo luogo, convince poco il criterio dei trenta gazebo da collocare nelle 30 città più popolose dell’isola. Un criterio che lascerebbe scoperti centri importanti come Enna (che pur essendo capoluogo di provincia conta meno abitanti di altre realtà). Insomma, la strada per le consultazioni sembrerebbe non essere così in discesa per la truppa giallorossa.