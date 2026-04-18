​L’Europa tra i banchi di scuola all’istituto “Margherita Hack”

Progetto con partner spagnoli di Almería

Studenti della scuola media “Margherita Hack” di Palermo e i loro partner spagnoli di Almería insieme per un’esperienza di mobilità internazionale. Una settimana di iniziative che ha trasformato la didattica in un’esperienza di vita, celebrando la chiusura di un percorso di gemellaggio all’insegna dell’interculturalità.

​L’Europa tra i banchi di scuola

Il progetto, interamente finanziato con fondi europei, fa parte del quadro delle azioni per rafforzare l’identità comunitaria e la mobilità studentesca. Protagonista assoluta è stata la lingua inglese, utilizzata come lingua franca per tutte le attività: dai dibattiti in aula alle visite guidate, i ragazzi hanno dimostrato che le barriere linguistiche possono trasformarsi in opportunità di crescita e confronto.

​Un successo corale

Il successo dell’iniziativa (PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000206731 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH000140722) è stato garantito dall’impegno di dirigenza e docenti e degli studenti: veri ambasciatori della cultura palermitana, hanno saputo coinvolgere i compagni di Almería in un dialogo costante, mettendo in pratica le competenze linguistiche acquisite in un contesto reale e stimolante.

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​Durante i giorni palermitani, il gruppo ha esplorato il patrimonio storico della città, partecipando a laboratori che hanno unito l’approfondimento culturale alla pratica della lingua inglese. L’accoglienza calorosa della scuola “Margherita Hack” ha confermato quanto la cooperazione tra istituti europei sia fondamentale per formare i cittadini di domani.

​”Grazie ai fondi europei abbiamo dato ai nostri ragazzi la possibilità di vivere l’Europa non come un concetto astratto, ma come una realtà di amicizia e scambio” hanno sottolineato i referenti del progetto.

​Con la promessa di mantenere vivi i legami creati, la scuola si prepara già alle prossime sfide internazionali, confermandosi un punto di riferimento per l’innovazione educativa sul territorio.