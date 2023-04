L’ex candidato della Dc alle Regionali Zuccaro nel Comitato Inps di Palermo

"Incarico di responsabilità"

1' DI LETTURA

PALERMO – Ignazio Zuccaro, candidato nelle ultime elezioni regionali nella Dd, entra a far parte del Comitato provinciale dell’Inps di Palermo. La nomina con un decreto dell’assessorato regionale alla Famiglia. Zuccaro, infatti, entra a far parte del Comitato come componente dell’Assessorato stesso.

“Ringrazio per la fiducia riposta in me – osserva Zuccaro -. Sono consapevole della responsabilità che comporta rivestire un ruolo in un organismo importante come l’Inps, sia dal punto di vista operativo che politico. Lavorerò nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di tutti, con estrema trasparenza e in stretta collaborazione con gli altri componenti del Comitato”.

Il Comitato si occupa delle controversie fra i cittadini e l’Istituto. Attraverso le sue articolazioni interne ha il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dai cittadini contro i provvedimenti dell’Istituto riguardo alle prestazioni sociali, alle pensioni, alle prestazioni di sostegno al reddito, alle indennità economiche di malattia e alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

“Si tratta – continua Zuccaro – di un ruolo di rilievo, delicato, perché incrocia le istanze di lavoratori, lavoratrici e pensionati e pensionate, mi avvarrò della mia esperienza maturata in 15 anni di lavoro nel Patronato per poter espletare nel miglior modo possibile questo ruolo”.