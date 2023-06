Liberato lo chef di Sulmona che era stato rapito in Ecuador

Panfilo Colonico sta bene e si sarebbe messo in contatto con la polizia e alcuni amici di Sulmona

Panfilo Colonico, lo chef 49enne di Sulmona sequestrato una settimana fa in Ecuador è stato rilasciato. E’ quanto si apprende dall’Ansa. L’uomo sarebbe stato rilasciato dai suoi sequestratori e avrebbe detto di stare bene e di essere in procinto di essere ascoltato dalla polizia. Colonico si sarebbe presentato da solo davanti al suo ristorante in Ecuador arrivando in taxi.

Da chiarire adesso cosa sia successo ma intanto la notizia del rilascio ha iniziato a fare il giro del mondo. “Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film – ha detto Colonico che prima ha chiamato la polizia e poi ha anche contattato alcuni amici di Sulmona, la sua città di origine -“.

Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso provato, ma sorridente, lo chef è apparso in condizioni pressoché buone, anche se visibilmente sconvolto.