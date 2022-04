Libero Consorzio, assemblea Csa-Cisal: “Grazie ai lavoratori”

Badagliacca: "Continueremo il lavoro del compianto Giacomo Caruso"

Si è tenuta ieri l’assemblea organizzata dal Csa-Cisal al Libero Consorzio di Agrigento, alla presenza del segretario regionale Giuseppe Badagliacca e di numerosi iscritti e simpatizzanti. “Ho voluto personalmente ringraziare i nostri dirigenti per gli ottimi risultati avuti alle ultime Rsu che hanno visto il Csa-Cisal ottenere numeri lusinghieri – spiega Badagliacca –. Un gruppo dirigente che continuerà il lavoro del compianto Giacomo Caruso, recentemente scomparso e che abbiamo avuto il piacere di ricordare con profonda commozione”.

Numerosi gli interventi che hanno riguardato le questioni finanziarie delle ex Province, i contratti dei lavoratori e il precariato. “Il Csa-Cisal è dal 2019 un punto di riferimento per i dipendenti del Libero Consorzio – continua Badagliacca – e continuerà a rappresentare al meglio le donne e gli uomini che lavorano nella Pubblica amministrazione che meritano i giusti riconoscimenti della propria professionalità”. Rosy Mandracchia è stata eletta nuova rappresentante aziendale e sarà coadiuvata dal vice segretario Enzo Dainotto e dal direttivo composto dagli eletti Rsu Luigi Bottone, Teresa Gattuso e Giuseppe Spoto e da Maria Alletto, Irene Galvano, Edonia Biancorosso, Lello Casesa e Salvatore Capritta.