Libri, ‘Luce nella notte’: l’Etna, la scrittura e il futuro

Il nuovo romanzo di Clelia Zarbà

CATANIA – Luce nella notte (Affiori, 2024) di Clelia Zarbà. Siamo alle pendici del vulcano Etna. Celeste spera fortemente nelle opportunità che potrà offrirle il futuro, pur accompagnata dal dilemma tra il perseverare nella passione per la scrittura o imboccare una strada lavorativa con maggiori certezze. Intanto, riaffiorarono i ricordi dell’infanzia, traballa l’amicizia storica con Laura e riemerge l’amore per Marco, che lavora a Milano insieme al suo migliore amico Giovanni.

Con un intreccio strepitoso, caratterizzato da colpi di scena e differenti livelli temporali, i personaggi incastreranno le loro vite per riscrivere un nuovo percorso, in cui il presente profumerà del passato e sarà illuminato dal firmamento, capace di andare oltre i luoghi bui del passato.

Clelia Zarbà, nata a Catania. Laureata in Lettere Moderne, indirizzo storico-artistico e dello spettacolo. Lavora come funzionaria all’Università di Catania. Nel 2016 ha pubblicato Mistero Sotterraneo (Il Soffio Editore) e nel 2019 Cassiopea (Algra Editore). Ha scritto diversi racconti per delle antologie (Giulio Perrone Editore) e altri racconti con i quali ha partecipato a concorsi nazionali, ricevendo riconoscimenti e pubblicazioni. Luce nella notte è il suo terzo romanzo.