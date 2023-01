Libri, ok al Catania Book Festival 2023

Le date.

Catania – Si terrà nuovamente dal 5 al 7 maggio prossimi nel centro ‘Le Ciminiere’ di Catania il ‘Catania Book Festival’. Lo rende noto la Cgil del capoluogo etneo aggiungendo che “sono state risolte grazie alla disponibilità di alcuni dirigenti della Città Metropolitana le difficoltà organizzative che erano state evidenziate nelle scorse settimane, dovute al mancato confronto con il commissario straordinario del Comune, oggi revocato”.

Il direttore del Festival, Simone Dei Pieri, ringrazia Angelo Carbone, direttore operativo de ‘Le Ciminiere’, e Luca Mangano, responsabile della promozione “per l’importante supporto e l’attenzione dedicata alla risoluzione di problemi che avrebbero potuto sfociare nell’annullamento di questa edizione del Festival”.

Dal 1° febbraio al 5 marzo, inoltre, partirà il progetto “Libri Liberi” che CataniaBook Festival, in collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni, propone a favore delle biblioteche degli Istituti Penali Minorili di Catania. La formula è quella dei ‘libri in sospeso’, che coinvolgerà le librerie catanesi Mondadori Bookstore Piazza Roma, Legatoria Prampolini, Libreria Vicolo Stretto e le Librerie Cavallotto.

“L’idea – spiega Dei Pieri – è quella che i lettori stessi possano donare libri agli Istituti penali per i minorenni copiando la formula del ‘caffè in sospeso’ usata da molto tempo nei bar di Napoli Ci sembra il modo migliore per ricucire il tessuto sociale proprio dove è più strappato, cioè tra i minori che rischiano di finire in carcere o che conoscono già quella realtà nonostante la giovane età. Il Catania Book Festival vuole essere anche partecipazione e dibattito e siamo lieti che già in tanti stiano manifestando sostegno al progetto. Seguendo i nostri social si avrà la possibilità di conoscere tutte le librerie che aderiscono al progetto e di partecipare”.