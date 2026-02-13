Licata, esplode una bombola di gas: marito e moglie in ospedale

L'uomo ha riportato ustioni, la donna sotto choc

LICATA – Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio in un appartamento in via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi a Licata. Due persone – marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni – sono rimaste ferite e sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Lui ha riportato ustioni, la donna è invece sotto choc.

L’esplosione ha sventrato l’appartamento ed ha danneggiato anche l’immobile contiguo. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede sottostante, danneggiandole. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo.

I pompieri di Licata e Agrigento stanno verificando l’agibilità dei due immobili. Per uno, quello dove si è registrata l’esplosione, l’agibilità sarebbe compromessa. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, la guardia di finanza di Licata.