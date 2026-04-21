Licata, incendio per uccidere un’anziana: arrestato 32enne

Indagini dei carabinieri

AGRIGENTO – Tentato omicidio e incendio doloso aggravato. Sono le ipotesi di reato contestate in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Agrigento eseguita a un 32enne di Licata che è stato arrestato da carabinieri.

Licata, incendio per uccidere un’anziana

Al centro del provvedimento l’incendio sviluppatosi nella notte del 12 aprile all’interno di un’abitazione di Licata occupata da una pensionata di 84 anni. Le fiamme hanno interessato il piano terra e il primo piano dello stabile causando il crollo parziale del controsoffitto e rendendo l’intero immobile inagibile. L’anziana riuscì a mettersi in salvo solo per una fortuita coincidenza.

Grazie alla videosorveglianza e ai riscontri investigativi acquisiti, i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e individuato il presunto autore.

Secondo l’accusa l’indagato avrebbe appiccato l’incendio con l’intento di uccidere l’anziana per una vendetta personale. L’uomo, a quanto pare, aveva già manifestato propositi ritorsivi. (immagine di repertorio)