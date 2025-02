Licodia, quarto colpo a segno ai danni di una tabaccheria

Portate via sigarette e merce per 15 mila euro

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Ennesimo furto ai danni di una tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia. L’esercizio commerciale ancora una volta è stato preso di mira dai malviventi che sono riusciti a portare via tantissima merce.

Bottino pari a 15 mila euro

Sigarette in primis per un danno che, anche se da quantificare, si aggirerebbe a circa 15 mila euro. I ladri sono entrati dal retro del locale praticando, addirittura un foro nella parete per potervi accedere. Una volta dentro, erano almeno in tre, non si esclude la presenza di altri complici all’esterno, hanno arraffato la merce per poi fuggire via col bottino.

Avrebbero agito con i volti travisati intorno alle 3 della notte. Scattato l’allarme, il proprietario ha subito allertato i Carabinieri e in pochi minuti è giunto sul posto ma dei malviventi nessuna traccia. È intervenuta una pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Paternò per avviare le indagini del caso che si avvalgono anche della visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale preso di mira e anche di quelli presenti nella zona.

Bersaglio dei soliti ignoti

La stessa tabaccheria era già stata presa di mira la notte fra il 23 e il 24 gennaio scorso quando ignoti malviventi, mediante la forzatura della porta, sono riusciti ad entrare all’interno e a portare via, anche in questo caso, sigarette, gratta e vinci e altro.

Non si esclude possa trattarsi della stessa banda. Con il colpo messo a segno questa notte è la quarta volta che la tabaccheria in questione viene presa di mira dai ladri.