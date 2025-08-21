Lidi abusivi scoperti nel Siracusano, controlli della Capitaneria

A Portopalo di Capo Passero e Pachino

PALERMO – I controlli anti abusivismo della Capitaneria di porto di Siracusa, lungo i 123 chilometri della costa, dalla Penisola Magnisi alla foce del Pantano Longarini, hanno fatto sì che a Portopalo di Capo Passero venissero restituiti alla libera fruizione oltre 600 metri quadrati di spiaggia, abusivamente occupata, in località Carratois, nel Comune di Pachino, e Scalo Mandrie, nel Comune di Portopalo di Capo Passero.

Le aree occupate

A Carratois era stata allestita un’area attrezzata con ombrelloni e lettini, nonché pedane su cui erano collocati tavoli, sedie e divani per una estensione di circa 540 metri quadri.

A Scalo Mandrie circa 100 metri quadrati di spiaggia libera erano stati arbitrariamente occupati con lettini da spiaggia non autorizzati. I responsabili sono stati denunciati e le attrezzature rimosse. Gli abusi possono essere segnalati tutti i giorni, 24 ore su 24, ai numeri della sala operativa 0931/481011 – 481004 o al numero blu 1530.

