L’incidente di ieri sulla Statale, non ce l’ha fatta la 66enne

Ancora sangue sulle strade della Catania-Gela. La vittima era di Ramacca.

CATANIA. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 417, in territorio di Mineo. Ancora una volta la Catania-Gela scenario di morte.

Già, perchè nello scontro tra una Bmw ed una Peugeot 206, ha avuto la peggio proprio la conducente dell’utilitaria: una 66enne di Ramacca che trasportata in condizioni critiche al Policlinico di Catania, purtroppo non è riuscita a sopravvivere alla notte.

Le operazioni di soccorso erano scattate quasi subito con la donna che aveva riportato diversi politraumi. Le sue condizioni erano apparse gravi e, per questo motivo, era stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la donna verso la struttura ospedaliera catanese.



Dal pomeriggio di ieri e fino a sera, la trafficatissima arteria stradale è rimasta chiusa. Stamane la tragica notizia.

Ad effettuare i rilievi sul posto sono stati gli agenti della Polstrada di Caltagirone.