L’incidente in moto e lo scontro sulla statale: due giovani vite spezzate

Alessio Minore è morto nel Trapanese, Flori Topalli in provincia di Agrigento

PALERMO – Due gravissimi incidenti macchiano ancora una volta le strade siciliane, tra le province di Trapani e di Agrigento. Nel primo caso ha perso la vita Alessio Minore, 36enne di Salemi: a rivelarsi fatale l’incidente in moto avvenuto in contrada Gorgazzo. In base a quanto ricostruito finora, il giovane si trovava alla guida della sua Suzuki, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo contro un palo dell’illuiminazione pubblica.

L’incidente in moto e il dolore

L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il giovane indossasse il casco, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Una notizia che ha profondamente sconvolto la comunità, dove in tanti conoscevano Alessio.

Era un commerciante ed era sposato. In molti affidano il proprio dolore ai social, decine i messaggi per il 36enne. C’è anche quello del fratello Manuel: “Ancora non ci posso chiedere e non ci voglio credere non ci puoi lasciare cosi. Mi hai lasciato un vuoto dentro immenso. Tu lo sai il rapporto che avevamo, era troppo speciale. Sei e resterai sempre la mia vita. Per me davi la vita, ora mi hai lasciato solo. Spero solo di trovare la forza di andare avanti, tu resterai per sempre nel mio cuore”.

L’ultimo saluto ad Alessio, morto nell’incidente in moto

Domani, martedì 3 marzo, sarà il giorno dell’addio. Salemi darà l’ultimo saluto ad Alessio Minore alle 10.30, nella chiesa di Maria Santissima della Confusione. “Increduli e col cuore a pezzi – scrive l’amico Giovanni -. Alessio, non doveva finire così. Ci eravamo promessi di vederci al più presto, ma adesso non avremo più il tempo per incontrarci”.

Alessio Minore, morto nell’incidente in moto

L’incidente nell’Agrigentino

Dolore e lacrime anche nell’Agrigentino, per un altro terribile incidente in cui un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite. E’ successo sulla strada statale 410, che collega Naro a Camastra, dove si sono scontrati un’auto e un furgone.

Sulla vettura si trovavano cinque braccianti agricoli albanesi che si stavano recando al lavoro. Il conducente del mezzo pesante che trasportava frutta e verdura, era diretto a Canicattì. Lo scontro è stato terribile: i cinque uomini sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma per il 24enne Flori Topalli non c’è stato niente da fare.

I soccorsi e le indagini

Feriti gli altri quattro, tra cui due in modo grave. Sono stati tutti ricoverati in ospedale, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Le indagini sono condotte dai carabinieri.