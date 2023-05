L’incidente in viale Regione, dopo 11 giorni morto Franco Perry

L'ultimo saluto venerdì mattina alla parrocchia di San Gaetano

PALERMO – L’impatto in viale della Regione Siciliana nei pressi del ponte Bonagia lo scorso 22 aprile, mentre era sulla moto con il figlio, subito dopo il ricovero in gravissime condizioni e il decesso avvenuto ieri. Non ce l’ha fatta Franco Muliello, conosciuto con il nome d’arte Franco Perry, con il quale si esibiva in diversi locali di Palermo da cantante e organizzatore di eventi.

I messaggi di cordoglio per “Franco Perry” sono stati tantissimi, “Ciao Francesco, mi mancherai tantissimo. rip in pace”; “Non riesco ancora a crederci, sono senza parole…sarai l’angelo più bello e sorridente di tutto il paradiso. Ciao Franco!!”.

“A chiunque volesse dare l’ultimo saluto a mio padre – ha scritto il figlio sui social – comunico che resterà in camera mortuaria dell’ospedale civico fino alle 09,30 circa di venerdì mattina. Venerdì alle 11,30 sarà celebrata la messa nella Parrocchia di San Gaetano Via Brancaccio 260 Palermo. Dopo la messa verrà tumulato al cimitero Santo Spirito-Sant’Orsola”.