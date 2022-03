L’incidente sulla Statale 115, Antonino non ce l’ha fatta

Lutto cittadino a Montallegro

AGRIGENTO – Antonino Cinquemani, il 18enne di Montallegro coinvolto sabato scorso in un brutto incidente lungo la strada statale 115, non ce l’ha fatta. Il giovane è deceduto nel pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era giunto con un elisoccorso in condizioni apparse fin da subito disperate.

Il sindaco Giovanni Cirillo ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. Antonino si trovava a bordo del suo scooter Malaguti 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’auto Volkswagen T-Cross guidata da una 45enne di Partinico.

Anche quest’ultima, ricoverata poi all’ospedale di Sciacca, è rimasta ferita ma non gravemente. Antonino era un ragazzo assai apprezzato e conosciuto noto a Montallegro, paesino di poco più di duemila anime dell’agrigentino, dove spesso aiutava il papà nel campo dello street food.