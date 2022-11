Link truffa, “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi”

A chi inserisce i dati appare un errore e impedisce il completamento della procedura

1' DI LETTURA

PALERMO – Un link truffa gira per le chat degli italiani in questi giorni. “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi” e il messaggio che contiene. Cliccando sul link basterebbe scoprire, su 3 tentativi, in quale scatola tra quelle proposte si trovi l’ultimo modello di smartphone della Samsung.

Indovinata la scatola per ottenere lo smartphone viene chiesto successivamente il pagamento di 1,95 euro per la spedizione tramite carta di credito, indirizzando la vittima sul sito tps://goldenpubs.com. A chi inserisce i dati appare un errore e impedisce il completamento della procedura. E la truffa è servita.