Lo zar sarebbe in difficoltà

KIEV (UCRAINA) – Voci di una sempre più vacillante posizione di Vladimir Putin a Mosca arrivano dall’Ucraina. Nell’elite russa si starebbe formando un gruppo di persone contrarie allo zar, che starebbero considerando la sua eliminazione. Lo ha riferito su Facebook la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, come riportano le agenzie di stampa ucraine Unian e Ukrinform.

“Avvelenamento, malattia improvvisa, incidente: l’elite russa – affermano rapporti di intelligence – sta valutando la rimozione di Putin. Un gruppo di figure influenti contrarie a Vladimir Putin si sta formando tra l’elite politica e imprenditoriale russa. Il loro obiettivo è rimuovere Putin dal potere il prima possibile e ripristinare i legami economici con l’Occidente bloccati a causa della guerra in Ucraina“.

Secondo l’intelligence Ucraina, una certa parte dell’elite politica russa considera il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov come il successore di Putin che, riportano i media ucraini, recentemente sarebbe caduto in disgrazia per errori di calcolo nella guerra contro l’Ucraina (LA DIRETTA CON GLI AGGIORNAMENTI).