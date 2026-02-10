L’intervento all’orecchio e la tragedia: Denise muore a 20 anni a Palermo

I familiari chiedono chiarezza su ciò che è successo alla giovane

PALERMO – Il 29 gennaio era stato il suo compleanno, ma l’aveva trascorso in ospedale, dove è morta dopo dodici giorni. La tragedia a Palermo, dove Denise Lo Cascio è deceduta a soli vent’anni. Era stata ricoverata al Policlinico in seguito a un’infezione all’orecchio e sottoposta a un intervento. Le sue condizioni, inizialmente in ripresa, sono precipitate ed era stato necessario il trasferimento all’Ismett.

La corsa in ospedale e il ricovero

I familiari, sconvolti e distrutti dal dolore, ora chiedono che si faccia chiarezza su quello che è successo alla giovane. La cartella clinica è stata sequestrata per tutti gli accertamenti del caso. “La paziente – spiegano dal Policlinico Paolo Giaccone – è arrivata al pronto soccorso con i sintomi della sindrome di Gradenigo”.

Il ricovero, poi l’intervento e la tragedia

“Si tratta delle complicazioni di una grave otite che colpisce i nervi della testa e i muscoli oculari – spiegano -. Erano coinvolte anche le adenoidi, è stata ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria e poi sottoposta a un intervento. Dopo due giorni si sono manifestati segnali di ripresa, nel frattempo è stata necessaria una terapia importante a base di antibiotico e cortisone – precisano – e abbiamo costantemente monitorato la funzione renale. Le analisi successive hanno però rilevato il valore delle transaminasi molto alto e la paziente è stata trasferita in Epatologia”.

Il dolore dei familiari

Secondo i medici si sarebbe infatti verificata un’epatite fulminante, che potrebbe essere stata provocata da una reazione avversa ai farmaci. “Un evento imprevedibile”, commentano dall’ospedale. Intanto, la morte della giovane, che lavorava in un negozio di abbigliamento, ha gettato in un profondo sconforto tutti coloro che la conoscevano.

L’intervento e la tragedia. “Avrai giustizia”

“Un giorno riusciremo a riorganizzare tutte le uscite rimandate, ci riprenderemo tutti i momenti che ci hanno strappato – è uno dei messaggi pubblicati suoi social – ci hanno rovinato la famiglia per sempre. Avevi una vita ancora davanti, una vita che ti hanno strappato. Dovrai avere giustizia. Per me eri come una sorella”.

“Un vuoto troppo grande”

Parole di dolore e cordoglio anche dalla confraternita Anime Sante di piazza Ingastone: “Ci stringiamo con profonda commozione alla famiglia per la dolorosa scomparsa di Denise Lo Cascio, volata via a soli vent’anni – si legge -. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma desideriamo farvi sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di immenso dolore. La perdita di una vita così giovane lascia smarriti, ma il ricordo della sua luce, della sua dolcezza e della sua presenza rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata. Vi accompagniamo con rispetto, con discrezione e con un abbraccio ideale che speriamo possa darvi un po’ di conforto”.