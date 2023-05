Lipari, chiuso l’ufficio ticket dell’ospedale: disagi per gli utenti

Costretti ad andare alle Poste o al tabacchi per pagare a tariffa più alta

1' DI LETTURA

LIPARI (ME) – Il coordinamento Eolie Sanità torna sulla questione della chiusura dell’ufficio ticket dell’ospedale di Lipari. Il servizio – spiega una nota – risulta interrotto ormai da cinque mesi per mancanza di personale e l’utenza è obbligata a recarsi all’ufficio postale o al primo tabacchi utile per poter pagare il ticket a tariffa per altro maggiorata perché comprensiva di commissione.

“Nonostante le rassicurazioni fornite a mezzo stampa l’11 marzo scorso dal Commissario Straordinario dell’Asp Messina Bernardo Alagna, la situazione è rimasta invariata e permangono i pesanti disagi a carico della comunità, soprattutto, per anziani, disabili, donne in stato di gravidanza, persone con bimbi al seguito e per quanti, provenienti dalle isole e quindi sprovvisti di mezzi propri, hanno già dovuto sobbarcarsi il trasferimento dal porto all’ospedale e dovranno poi ripercorrere il percorso a ritroso”.