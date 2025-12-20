L’ira di La Vardera: “Il messaggio di Galvagno conferma una spartizione”

Il deputato annuncia la presentazione di un esposto

PALERMO – “Ho appreso dalla stampa di un messaggio che Galvagno ha mandato ai deputati la scorsa notte. Un messaggio che oltre a far uscire fuori il clima di odio che c’è all’interno della maggioranza fa emergere anche come il presidente dell’Ars, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio, parla ancora una volta di spartizioni per i deputati“, a dichiararlo è il deputato di Controcorrente Isamaele La Vardera, che commenta il messaggio pubblicato da LiveSicilia.

“Un dato preoccupante con Galvagno che di fatto mette nero su bianco – ha aggiunto La Vardera -, con un messaggio su Whatsapp, quello che tutti temevano e cioè una nuova spartizione nascosta nelle tabelle della finanziaria. Vorrei ricordare che si tratta di soldi pubblici e per questo la procura deve acquisire questa manovra. Ricordo che fieramente non partecipo a nessun accordo e sono fuori da ogni tipo di accordo”.

La Vardera ha annunciato anche un esposto: “Ho già chiesto ai miei legali di preparare un esposto, perché questo dimostra ancora una volta che il sistema Cuffaro viene ancora utilizzato. Una frase più di tutte mi ha lasciato a bocca aperta: ‘Chi non ha avuto nulla verrà garantito in questa fase nelle uniche possibili rimaste: tabelle e riserve’ una frase chiara che rimarca un sistema marcio dove gli esponenti dei partiti stanno provando ad inserire nel tabelle qualsiasi cosa. Servirebbero le forze dell’ordine all’Ars”.