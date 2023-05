Lite in famiglia a Favara, 54enne accoltellato dal genero

L'aggressore bloccato dai carabinieri

FAVARA (AGRIGENTO) – Ha una discussione con il suocero e improvvisamente lo accoltella ad un braccio. Stava per trasformarsi in tragedia la lite familiare avvenuta questo pomeriggio in un’abitazione in via Bivona, nel centro di Favara (Agrigento).

Un uomo di cinquantaquattro anni è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Di Dio con una ferita da arma da taglio. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della Tenenza di Favara, dopo aver raccolto la segnalazione, sono giunti immediatamente sul posto e hanno individuato il responsabile. Si tratta del genero.

Non è ancora chiaro il motivo alla base del gesto. Secondo una prima ricostruzione i due parenti avrebbero avuto una discussione che, in un attimo, si è accesa. Il più giovane si è così armato di un coltello e ha colpito con un fendente il suocero. I militari lo hanno bloccato e adesso la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.