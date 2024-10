La lite dopo l’incidente, quattro poliziotti aggrediti nel palermitano

La ricostruzione del sindacato Fsp

PALERMO – Quattro poliziotti sono stati aggrediti nel palermitano durante un intervento per sedare una lite dopo un incidente stradale. Lo comunica in una nota la segreteria provinciale di Palermo del Fsp polizia di Stato, che esprime vicinanza agli agenti coinvolti e chiede maggior tutela per gli operatori di polizia, giornalmente vittime di aggressione

Come si legge ancora nella nota del sindacato, durante l’intervento dei poliziotti una terza persona, spettatore del diverbio, ha iniziato a offendere e sbeffeggiare gli operatori di polizia intervenuti sul posto che, dopo aver ristabilito la calma, hanno tentato di identificare il soggetto.

Alla richiesta dei documenti è scattata l’aggressione prima verbale e dopo fisica ai poliziotti che, per salvaguardare la propria incolumità, hanno dovuto utilizzare il Taser in dotazione.

Ad assistere da lontano alla scena – aggiunge il sindacato – il padre del soggetto immobilizzato il quale è arrivato a tutta velocità in sella ad uno scooter elettrico e, una volta sceso dal mezzo, lo ha scaraventato con violenza addosso ad un poliziotto.

I due aggressori sono poi stati bloccati e portati in commissariato per essere denunciati e nel giro di poco tempo, un folto numero di parenti e conoscenti si sono riuniti nei pressi del commissariato inscenando una vivace protesta. I poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando una prognosi dagli 8 ai 15 giorni.

“Auspichiamo – si conclude la nota del sindacato – l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine. Chi tocca una divisa attenta allo Stato”.