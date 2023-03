Lite per una precedenza, gli stacca l’orecchio a morsi

Il fatto è avvenuto in piano giorno nei pressi di un centro commerciale.

AGRIGENTO – Litigano in strada per una mancata precedenza, volano parole grosse e la moglie di uno dei due conducenti scende dall’auto e stacca a morsi un pezzo di lobo dell’orecchio al rivale. È successo in pieno giorno ad Agrigento, nei pressi della rotonda del centro commerciale “Città dei Templi”, nel quartiere di Villaseta.

Protagonisti della vicenda sono due coniugi originari di Porto Empedocle, sessantenne lui e cinquantaseienne lei, e un agrigentino di cinquantatré anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici gli hanno riscontrato il distacco di parte della cartilagine del lobo di un orecchio.

Anche la coppia empedoclina è finita in ospedale con lievi contusioni. Tutto sarebbe cominciato da una mancata precedenza nella rotatoria. I due conducenti si sono prima insultati e poi affrontati. La moglie di uno di loro, forse dopo essere stata aggredita, si è avvicinata al rivale del marito e gli ha morso l’orecchio provocandogli il distacco della cartilagine.

A sedare gli animi sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura, giunti sul posto dopo una segnalazione. I poliziotti stanno adesso ricostruendo l’esatta dinamica per accertare quanto accaduto.