La lite in strada e poi cosparsa di benzina e ustionata: eseguiti 2 fermi

Il provvedimento a carico di due donne

CATANIA – La notte scorsa gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura a carico di due donne ritenute responsabili dei fatti accaduti giovedì pomeriggio in via Ventimiglia angolo via Capuana.

Nella circostanza una ventiseienne è stata cosparsa di liquido infiammabile durante un “regolamento di conti” tra due ragazze minorenni per un fidanzatino. All’appuntamento si sono presentate le madri delle due ragazzine e altre donne. La questione si è allargata alle famiglie e forse c’erano anche vecchie ruggini e qualche parentela negli ambienti criminali della città.

Ad un certo punto qualcuno lancia del liquido infiammabile su una ventiseienne parente di una delle ragazzine e appicca il fuoco. A restare ferita è stata, come detto, la ventiseienne che è finita ricoverata all’ospedale Cannizzaro riportando profonde ustioni e ferite sul 20% del corpo. Le sue condizioni restano stazionarie.

La notte scorsa, dunque, il provvedimento della Questura etnea: in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi del caso.