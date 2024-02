“Si u vigile chiù scemo ru munnu”: denunciato per resistenza a pubblico ufficiale VIDEO

Il motociclista era privo di assicurazione

CAIVANO, NAPOLI – Un video che documenta una tesa lite con i vigili avvenuta a Caivano, in provincia di Napoli, sta diventando virale sui social network. Le immagini, catturate da un passante con lo smartphone, mostrano il momento in cui un uomo su uno scooter si scontra verbalmente con due vigili urbani.

Lite con i vigili: la dinamica e i documenti non mostrati

L’incidente è scaturito dopo che l’uomo, guidando il suo scooter, non ha rispettato il senso di marcia rotatorio in via Colanton Fiore, attirando così l’attenzione degli agenti che lo hanno successivamente fermato.

Il motociclista, tuttavia, si è opposto ai controlli da parte degli ufficiali, degenerando in insulti personali rivolti ai vigili. L’uomo, un 55enne residente a Caivano, era privo di assicurazione valida per il suo mezzo, che di conseguenza è stato sequestrato dalle autorità. A seguito dell’episodio, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



