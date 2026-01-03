Litiga al bar con la moglie e picchia i carabinieri, aveva un coltello: arrestato

Un 49enne in manette a Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Urlava e minacciava la moglie. Un uomo di 49 anni ha scatenato il caos in un bar di Termini Imerese, nel Palermitano, da cui è stato lanciato l’allarme ai carabinieri. E’ successo nell’attività commerciale che si trova in piazza Europa, dove l’uomo, in evidente stato d’agitazione e probabilmente ubriaco, è anche caduto per terra, ferendosi.

L’allarme

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che l’hanno bloccato e hanno fatto scattare l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi . Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, era anche in possesso di un coltello.

Era custodito dentro un marsupio che ha tentato di afferrare davanti ai militari. Si è infatti scagliato contro i carabinieri, uno dei quali è stato spinto e preso a calci. Poi la collutazione, durante la quale ha cercato di impugnare l’arma.

L’arresto

Una volta bloccato, l’uomo è stato trasferito in caserma, dove ha danneggiato la porta della camera di sicurezza prendendola a calci. Dentro il marsupio è stata trovata l’arma dlela lunghezza di quindici centimetri. L’arresto è stato convalidato, per lui è scattato l’obbligo di rpesentazione alla polizia giudiziaria.