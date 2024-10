I due avrebbero prima discusso, poi i toni si sono accesi e la lite è degenerata

NOVATE MILANESE (MILANO) – Nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre, un uomo di 73 anni avrebbe accoltellato il figlio di 45 anni al culmine di una lite. L’episodio si è verificato a Novate Milanese, comune che della provincia di Milano. Il 73enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

La discussione tra i due è iniziata intorno alle 19.30 e avrebbero litigato perché il 45enne avrebbe accusato il padre di aver abusato di sostanze alcoliche. La lite è degenerata con il ferimento del 45enne, che è stato accoltellato al petto dal padre. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, ma il 73enne nel frattempo si era allontanato dall’appartamento ed è stato rintracciato poco dopo con una ferita alla testa, che gli avrebbe procurato il figlio durante la colluttazione.

Il 45enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale dove è stato curato e dimesso dopo le cure con una prognosi di 20 giorni. L’uomo ha riportato una ferita penetrante al torace con pneumotorace, potenzialmente letale. Il 73enne è stato invece trasferito all’ospedale Sacco di Milano dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per un trauma cranico.

Per il 73enne sono scattati agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il coltello è stato poi sottoposto a sequestro.