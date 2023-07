Lo scatto di Capuana: “Mi candido a sindaco di Motta Sant’Anastasia”

E' sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Sud chiama Nord e da due civiche.

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – “Vogliamo fare un patto con i mottesi per il rilancio del paese”. Daniele Capuana, proposto per il ruolo di candidato sindaco dalle sezioni comunali dei partiti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Sud chiama Nord oltre che dalle civiche Motta 2.0 e Andiamo Avanti per le prossime elezioni comunali di Motta Sant’Anastasia, a margine di un incontro in cui è stata invitata la cittadinanza per l’inaugurazione di una sede congiunta spiega di avere “le idee chiare su ciò che serve per costruire un progetto vincente. L’obiettivo dichiarato è quello di fare quadrato, raccogliere spunti e lavorare sinergicamente ad un programma di rinascita del territorio”.

“Vogliamo lavorare seriamente per Motta”

“Sono grato alle personalità di Motta Sant’Anastasia che mi hanno indicato quale candidato sindaco all’altezza dell’importante sfida che riguarda il nostro paese – ha affermato Daniele Capuana a margine dell’incontro -. Non è ancora tempo di sciogliere le riserve, questo invece è il momento di verificare che ci siano i giusti presupposti per la costruzione di una realtà politica che abbia modo di lavorare seriamente per il bene di Motta Sant’Anastasia.



Oggi è importante che chi venga chiamato ad amministrare un Comune sia capace di attrarre fondi per investire sul territorio, a Motta ci sono tante cose che devono essere fatte. Noi abbiamo sicuramente le idee chiare, stiamo valutando la situazione. Credo che sia necessario sottoscrivere un patto con i cittadini per il vero rilancio di Motta: solo uno sforzo comune che veda impegnata tutta la popolazione può portare ad un vero cambiamento e soltanto il lavoro di tutti ci condurrà in questa direzione”.

La presenza dell’assessore Falcone

All’appuntamento era presente anche l’assessore regionale all’economia, Marco Falcone. “Centrodestra spaccato a Motta? Non parlerei di una spaccatura – ha detto -. A volte accade in piccoli centri come questo che determinate idee non vengano condivise da forze politiche amiche, altre volte succede invece che alcune idee mettano insieme forze politiche diverse.



In questo momento è ancora presto per parlare di spaccatura, a margine di questa inaugurazione si è fatto un ragionamento su una proposta come quella di Daniele Capuana, un profilo importante che ha esperienza in campo amministrativo e politico, che al momento ricopre anche il ruolo di Capo di Gabinetto Vicario all’assessorato siciliano dell’economia e bilancio ma è stato pure amministratore a Catania, sia al Comune che alla Provincia”.