Lombardo (Scn): “Chiesta audizione sull’Ast in commissione”

"Indispensabile esaminare lo stato di attuazione del piano di risanamento"

PALERMO – Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, ha presentato una richiesta formale per la convocazione urgente di un’audizione in IV Commissione dell’Ars, “al fine di fare piena luce sugli sviluppi legati all’avvio dei servizi dell’Azienda siciliana trasporti, a seguito dell’affidamento in house previsto a partire dal primo luglio. È indispensabile esaminare lo stato di attuazione del piano di risanamento dell’Ast, anche alla luce del recente contratto di servizio sottoscritto con la Regione”.

“La richiesta – precisa Lombardo – è rivolta al presidente della IV Commissione per audire l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il presidente dell’Ast Alessandro Virgara, con l’obiettivo di acquisire informazioni dettagliate sulle modalità organizzative e operative previste per la gestione del trasporto pubblico locale. Ma soprattutto, è urgente ottenere chiarimenti sulle possibili ricadute occupazionali derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, che rischiano di colpire in modo significativo i lavoratori in somministrazione”.

“Non possiamo consentire – conclude il deputato – che un processo di rinnovamento aziendale si traduca in tagli indiscriminati.”