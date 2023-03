L’omicida interrogato dal pm: “Non volevo uccidere”

Gli inquirenti hanno ormai ricostruito il delitto commesso lo scorso lunedì sera ad Aci Sant'Antonio.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ stato interrogato dal pm Francesco Rio, il presunto assassino di Francesco Ilardi, ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Riposto. Alla presenza del suo legale, Antonino Cosentino ha confessato di avere sparato, spiegando però di averlo fatto per colpire il 51enne allevatore di polli nella parte bassa del corpo in modo da non colpirlo mortalmente.

Antonino Cosentino ha anche ammesso che alla base del gesto vi sarebbero stati litigi di natura economica chiamando in causa una presunta “concorrenza sleale” di Ilardi, soprattutto da quando quest’ultimo aveva deciso di mettersi in proprio uscendo dalla società che aveva costituito assieme al padre.

Per la cronaca, Cosentino in passato (era il dicembre del 2015) era rimasto invischiato in un giro di droga sgominato dai carabinieri.