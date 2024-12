L’omicidio di Siracusa, il 16enne indagato: ‘Ho difeso mia nonna’

La versione del ragazzo agli inquirenti

SIRACUSA – Avrebbe solo cercato di difendere la nonna che chiedeva aiuto perché un uomo avrebbe voluto introdursi nella sua abitazione forzando la porta.

Se é difeso così, il sedicenne accusato di aver ucciso Christian Regina, 40 anni, operatore del mercato ortofrutticolo, in una palazzina di via Italia a Siracusa. Oggi l’indagato sarà portato davanti al gip del tribunale di Siracusa per la convalida dell’arresto.

Al giudice probabilmente racconterà quanto già confessato agli inquirenti la notte di lunedì: si sarebbe difeso dall’aggressione del 40enne, che sarebbe stato in uno stato di alterazione dovuta ad alcolici. Il sedicenne sarebbe accorso in aiuto della nonna che dal balcone chiedeva soccorso perché un uomo stava forzando la porta di casa.

Il 16enne é salito al terzo piano dell’immobile armato di coltello e trovandosi Regina davanti gli avrebbe chiesto cosa stava succedendo.

Ma il 40enne lo avrebbe aggredito e nella colluttazione è stato colpito. L’uomo ferito avrebbe fatto una rampa di scala e poi sarebbe morto. Sul cadavere sarà eseguita l’autopsia.