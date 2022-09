Londra, l’ultimo saluto del mondo alla Regina Elisabetta II

Un milione di persone in strada e oltre 4 miliardi in tv per il funerale solenne della sovrana

LONDRA

1' DI LETTURA LONDRA – Il mondo rivolge l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Dopo i giorni di lutto nelle quattro nazioni del Regno Unito e la sfilata di teste coronate e primi ministri alla camera ardente dove il feretro della Regina Elisabetta ha ricevuto gli onori del mondo intero, un milione di persone nelle strade della capitale inglese si sono riunite per rendere l’ultimo saluto alla sovrana. Sui circa 2000 gli ospiti che la chiesa di Westminster può accogliere all’interno: primi ad arrivare sono state le persone ‘comuni’ in grado di mettere le mani su un invito, i volontari di associazioni caritative patrocinate dalla Royal Family (che re Carlo e gli altri reali hanno voluto coinvolgere secondo tradizione), alcune celebrità ed esponenti politici di ogni colore: ministri del governo Tory di Liz Truss (con il titolare delle Attività Produttive, il tradizionalista brexiteer Jacob Rees Mogg, in abito nero da funerale old fashion e cilindro in testa fino all’ingresso), il leader dell’opposizione Keir Starmer, parlamentari, veterani di tutti i partiti. Il solenne funerale di Stato della regina Elisabetta potrebbe diventare la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi, con 4,1 miliardi di spettatori. Si tratta di stime tutte da confermare circolate in questi giorni sui tabloid britannici e rilanciate oggi dal Daily Mail.

