Lorefice celebra San Francesco di Sales e si rivolge ai giornalisti

"Il vostro, come ha ricordato Papa Leone, è un servizio alla verità"

PALERMO – L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nel celebrare la memoria liturgica di San Francesco di Sales ha rivolto il suo pensiero “ai giornalisti, e a quanti, a vario titolo, operate nel mondo della comunicazione. Siete chiamati a informare, raccontare, narrare, accompagnare – con le parole o con le immagini – il travaglio della storia di ogni giorno. E sempre da attenti e umili ricercatori e custodi della verità. Il vostro, come ha ricordato Papa Leone all’inizio del suo pontificato, è un ‘servizio alla verità'”.

“La Chiesa palermitana vi è grata – aggiunge Lorefice rivolgendosi ai giornalisti – per come ogni giorno, con dedizione, passione e competenza, continuate a svolgere il vostro compito. A testa alta, senza cedere ai compromessi o alle lusinghe del potere e del prestigio”.

L’Ufficio per le comunicazioni sociali – Ufficio stampa dell’arcidiocesi di Palermo e l’Unione cattolica della stampa italiana di Palermo ringraziano Lorefice, “da sempre attento ai temi della libera informazione come opportunità e strumento di crescita, per il messaggio che ha voluto inviare nella giornata della Memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti”.