Lorefice: “Palermo sia degna di Santa Rosalia e Biagio Conte”

PALERMO – “Questa città sia degna di Santa Rosalia e Biagio Conte”. Lo ha detto stamane l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice che ha celebrato la Santa messa per le autorità cittadine nell’ex Noviziato dei Crociferi, in via Torremuzza. Tra i presenti il sindaco Roberto Lagalla, i rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, i vertici dell’Amministrazione di Palazzo delle Aquile, la corale dei vigili urbani, il corpo guidato dal comandante Angelo Colucciello.

“Il Salvatore sopraggiunge in un mondo che non è quello che dovrebbe essere – ha detto Lorefice nell’omelia – egli arriva in un mondo di scartati, pieno di periferie urbane ed esistenziali. Oggi ci ritroviamo insieme, quasi a voler rimarcare che “la via del convenire”, del senso comunitario della vita, è cifra irrinunciabile per abitare e servire questa nostra città. Il Salvatore ci chiede di non abituarci all’indifferenza. Il quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia, che celebriamo quest’anno, è una preziosa opportunità di rinnovamento di questa città”.

L’arcivescovo ha ricordato che il Mediterraneo è segnato da guerre: “La Terra Santa è insanguinata – ha detto – per questo il prossimo 6 gennaio si rinnoverà a Palermo la marcia per la pace che si concluderà nella chiesa di san Domenico”.

“Stiamo facendo di tutto perché in questa città le cose possano funzionare meglio – ha detto il sindaco – abbiamo rimesso in piedi la macchina comunale. Adesso spetta a noi far seguire alle premesse dei segni tangibili e concreti di rigenerazione del territorio sapendo che al lavoro quotidiano non può essere sottratto la dimensione etica e civile”.