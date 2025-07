Los Angeles, veicolo sulla folla: ci sono 30 feriti

Il guidatore è stato colpito da un colpo di arma da fuoco

Più di 30 persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo è piombato sulla folla a East Hollywood, Los Angeles, in California.

Los Angeles, veicolo sulla folla

Il guidatore è stato colpito da un colpo di arma da fuoco dopo l’incidente ed è stato portato in ospedale e operato. Per questo non è chiaro se fosse o meno in stato di ebbrezza. Lo afferma il sergente Travis Ward del Dipartimento della Polizia di Los Angeles, secondo quanto riporta Nbc.

Il fatto è avvenuto alle due di notte ora locale sul West Santa Monica Boulevard, presso un locale musicale. Le prime stime dei vigili del fuoco parlano di 4-5 persone in condizioni critiche e 8-10 in condizioni serie.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di una ferita da arma da fuoco in uno dei pazienti”. Lo ha detto il capitano Adam VanGerpern del Dipartimento dei pompieri di Los Angeles, precisando che le indagini in corso punto a chiarire quanto è accaduto. Dei feriti sette sono in condizioni critiche, sei in condizioni gravi e dieci in condizioni discrete, ha riferito il Dipartimento di polizia di Los Angeles. Sette pazienti hanno hanno rifiutato di essere trasportai in ospedale dopo essere stati visitati sul posti.