Lotta olimpica, Fabiana Rinella è sul tetto d’Italia a soli 17 anni

L'atleta di Termini Imerese è figlia dell'ex lottatore azzurro Salvatore

La lottatrice di Termini Imerese Fabiana Rinella, figlia dell’ex lottatore della nazionale azzurra Salvatore Rinella, a soli 17 anni, si è laureata campionessa d’Italia 2024 di lotta olimpica. Il lodevole risultato sportivo dell’atleta della sezione giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato di Termini Imerese è arrivato nei campionati italiani assoluti di lotta olimpica, svoltisi ad Ostia nei giorni scorsi.

La campionessa, dopo vari successi a livello juniores, ha vinto la finale nella categoria 55 chilogrammi, conquistando il primo posto e dominando contro tutte le avversarie. Questo è il primo coronamento di un percorso che premia i tanti sacrifici di Fabiana Rinella che, sin dall’età di 5 anni, calpesta il ring e che la colloca tra le migliori atlete giovanili della lotta internazionale al femminile.

La giovanissima termitana ha vinto tutti gli incontri gareggiando anche con atlete più grandi di lei. Prima del titolo nazionale di quest’anno, erano arrivati l’argento ai campionati europei Under 17 conseguito nell’anno 2022, il bronzo mondiale Under 17 nel 2022, il titolo di Campionessa Europea Under 17 nel 2023 e il bronzo mondiale Under 17 nel 2023.