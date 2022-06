Lotteria degli scontrini: assegnato il premio annuale da 5 milioni

Il fortunato vincitore ha speso poco più di 100 euro

Con una spesa di poco superiore a 100 euro ha vinto il premio annuale da 5 milioni della Lotteria degli scontrini, per l’esercente, invece, premio da un milione di euro. Il fortunato vincitore ha effettuato la spesa lo scorso 15 ottobre a Novara, così come riporta l’agenzia di giochi e scommesse e Agipronews.

La Lotteria degli scontrini ha l’obiettivo di incentivare i pagamenti elettronici e chi paga con carta: ogni settimana vengono estratti 15 premi da 25 mila euro e 15 da 5 mila per gli esercenti; in più sono previsti 10 premi mensili da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Per partecipare alla lotteria degli scontri è sufficiente essere maggiorenne e residente in Italia e mostrare all’esercente il codice lotteria, da richiedere sul portale dedicato, al momento del pagamento cashless. Per ogni scontrino elettronico vengono distribuiti dei biglietti virtuali, uno per ogni euro speso. Per riscuotere, invece, bisogna aspettare la comunicazione della vincita da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: la comunicazione avviene tramite Pec o raccomandata a/r.