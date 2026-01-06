Lotteria Italia 2026, estratti i biglietti vincenti: a chi vanno i cinque premi milionari

I cinque premi milionari assegnati in diretta su Rai 1

“Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, andato in onda il 6 gennaio 2026 su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino, si è concluso con l’estrazione dei biglietti vincenti per la prima categoria. Il Lazio ha fatto incetta di premi.

Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria

Primo premio : 5 milioni di euro. SERIE: T270462 venduto a Roma

: 5 milioni di euro. Secondo premio : 2,5 milioni di euro. SERIE: E334755 venduto a Ciampino (Roma)

: 2,5 milioni di euro. Terzo premio : 2 milioni di euro. SERIE: L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)

: 2 milioni di euro. Quarto premio : 1,5 milioni di euro. SERIE: D019458 venduto a Jerzu (Nuoro)

: 1,5 milioni di euro. Quinto premio: 1 milione di euro. SERIE: Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma)

Gli abbinamenti

Il primo premio (5 milioni di euro) è stato scelto da Claudia Gerini ed associato al simbolo del gufetto. Il secondo premio (2,5 milioni di euro) è stato pescato da Rocco Hunt ed associato al simbolo del corno. Il terzo premio (2 milioni di euro) è stato scelto da Noemi ed associato al simbolo del ferro di cavallo. Il quarto premio (1,5 milioni di euro) è stato pescato da Francesca Chillemi ed associato al simbolo del quadrifoglio. Il quinto premio (1 milione di euro) è stato scelto da Nino Frassica ed associato al simbolo della coccinella.

Premio speciale da 300mila euro nel Bellunese

Per la Lotteria Italia 2026 sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, quasi un milione in più dello scorso anno. I Monopoli di Stato hanno celebrato questo risultato con l’assegnazione di un numero maggiore di premi.

Oltre ai cinque premi milionari dello stesso importo dello scorso anno, è stato assegnato un premio speciale da 300mila euro estratto a inizio puntata. Ad aggiudicarselo è stato il possessore del biglietto SERIE M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno).

Inoltre, per la seconda categoria sono stati assegnati 30 premi da 100mila euro, per la terza categoria 60 premi da 50mila euro e per la quarta categoria 210 premi da 20mila euro. A questi si aggiungono i 78 premi giornalieri già assegnati.

Tutti i biglietti estratti sono pubblicati sui siti www.adm.gov.it e www.lotteria-italia.it.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA