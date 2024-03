L’otto marzo di Mattarella: “Per le donne è più faticoso”

Le parole del Capo dello Stato

ROMA- Giornata internazionale della donna. Al Quirinale la cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti la premier Giorgia Meloni e le più alte cariche dello Stato.

Purtroppo si “conferma che le donne – nell’arte come in tanti altri campi – per esprimersi e realizzarsi abbiano dovuto affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabili sulla loro attività. Come se a loro fossero richiesti obblighi ulteriori e dovessero superare continuamente esami e giudizi più rigorosi – ha detto il Capo dello Stato -. Che dovessero sempre dimostrare il valore e la capacità espressiva alla base della loro arte”. “E’ questo un fenomeno purtroppo ben noto, ampiamente studiato, che affonda le radici – ha aggiunto – in pregiudizi e stereotipi sulle donne che tuttora riaffiorano anche nelle società che si ritengono più avanzate”.