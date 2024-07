Luca Madonia tra gli ospiti di “Voci sotto il Vulcano”

I prossimi 10 e 11 agosto

ADRANO (CATANIA) – Dopo il successo della prima edizione di “Voci all’Arena dell’Etna” tenutasi tra gennaio e febbraio 2023, l’amministrazione comunale di Adrano, guidata dal sindaco Fabio Mancuso, ha deciso di dare vita a un evento che celebrasse il talento in attesa delle festività di Carnevale.

La seconda edizione del Festival, dal 10 all’11 agosto, ha attirato finora oltre 100 provini provenienti da tutta la regione, confermandosi un successo grazie all’alta qualità delle esibizioni e alla straordinaria organizzazione. Attenzione, le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio.

Nel 2024 il Festival si evolve e cambia location, spostandosi nella storica Piazza Umberto, ai piedi del Castello Normanno, noto tempio dei grandi eventi che ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale. Questo cambiamento di location ha ispirato anche un nuovo nome per l’evento: “Voci Sotto il Vulcano“.

Dettagli e ospiti

La seconda edizione di “Voci Sotto il Vulcano” promette due giorni di esibizioni spettacolari e di alta qualità. Oltre ai talenti emergenti che parteciperanno al concorso, l’evento vedrà la presenza di ospiti speciali, tra cui:

Luca Madonia, cantautore e musicista siciliano noto per la sua carriera solista e per essere stato u no dei componenti dei Denovo;

Davide De Marinis, cantautore italiano celebre per il suo successo “Troppo Bella”.

Pietro Agnello, giovane coroner di talento rivelato dal programma “Io Canto Generation”, vincitore del premio della Critica durante la prima edizione del festival.

“Questa edizione di ‘Voci Sotto il Vulcano’ – spiega il direttore artistico Enzo Sangrigoli – si preannuncia un evento da non perdere, con esibizioni che spaziano tra vari generi musicali e una cornice unica che unisce la tradizione storica della Piazza Umberto con l’energia vibrante dei nuovi talenti”.

Le sculture dei premi che verranno assegnati sono state create dalla bottega d’arte orafa di Michele Affidato, l’artista crotonese che ha realizzato importanti opere sacre per Papa Francesco e che firma, inoltre, tutti i premi per il Festival di Sanremo.