Sammartino torna assessore, domani il giuramento all’Ars

Soddisfazione in casa Lega

PALERMO – Giurerà all’Ars domani pomeriggio il neo assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, nominato dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al posto del dimissionario Salvatore Barbagallo.

Luca Sammartino assessore

“Luca Sammartino torna nella giunta di governo della Regione. Il presidente Renato Schifani lo ha nominato oggi nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea. Domani giurerà in Aula”. Lo dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Ars.

“Siamo contenti e certi che la sua presenza nel governo siciliano contribuirà a far crescere i vasti settori dell’agroalimentare e della pesca che sono pilastri fondamentali della crescita e del pil siciliano. Sammartino è persona competente e di grande acume politico, svolgerà il suo ruolo con la passione di sempre. A lui i nostri migliori auspici di buon lavoro”, aggiunge.

I retroscena della staffetta che ha portato al rientro di Sammartino in giunta sono stati raccontati da LiveSicilia.