 Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno
Italiana uccisa a Formentera, fermato il compagno

La donna è stata trovata morta nella giornata di ieri
LE INDAGINI
di
La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte a Formentera di una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano. La donna è stata trovata senza vita nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, in un appartamento dell’isola, in località Es Pujols.

Gli agenti, questa mattina, hanno fermato il compagno della vittima, Ivan Sauna di 51 anni, accusato di omicidio.

Secondo i media locali, gli investigatori hanno interrogato fin da subito il compagno.

Luisa viveva da 15 anni a Formentera, in un appartamento situato in avenida Miramar e lavorava in un bar in una delle zone più animate della movida e aveva un figlio quindicenne nato da una precedente relazione.

Sul corpo della donna morta sarebbero state riscontrate almeno due ferite di armi da taglio e lividi riconducibili a un pestaggio. 

