L’ultimo saluto a Pietro: “Resterà per sempre l’anima di Mondello”

L'addio a Valdesi, dove si trovava sempre con la sua "Pina ape tango street food"

PALERMO – Quel luogo di colori e allegria oggi era grigio come il cielo. In tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta Pietro Collesano sul lungomare di Mondello, in quello stesso tratto in cui aveva trascorso gli ultimi anni regalando sorrisi e momenti di gioia a bagnanti e turisti.

I funerali e l’addio a Valdesi

I funerali sono stati celebrati al cimitero dei Rotoli, poi il passaggio del feretro da Valdesi: Pietro, soprannominato “Mercurio”, stazionava a pochi metri dal commissariato con la sua “Pina, ape tango street food”, conosciutissima in tutta la borgata marinara e non solo.

Pietro Collesano

L’evento annullato

La sua scomparsa ha profondamente colpito Mondello e tutti coloro che a Palermo lo avevano conosciuto per la sua passione per il tango. La scuola di danza “Colortango” ha annullato un evento previsto per domenica 7 dicembre. Ad annunciarlo è stata la maestra Maura Laudicina: “So che Pietro avrebbe voluto si ballasse, ma io non riesco ad avere questa forza e questo coraggio. Mi scuso perché non è da me arrendermi, ma il dolore mi strazia”.

“Un vuoto immenso”

Nelle parole degli amici di Pietro c’è ancora incredulità: “Era pieno di amici, solare, un vulcano di energia. Non riusciamo ancora a crederci”. A Mondello nessun sorriso oggi, chi ricorda Pietro dietro al bancone della sua panineria ambulante non riesce a trattenere le lacrime. “Avrei voluto che chiamasse, sapere cosa gli passava per la testa. Ci lascia con un vuoto immenso, con tanti perché. Un’immensa tristezza”.

“Sarà sempre l’anima di Mondello”

Preghiere e commozione in quell’angolo in cui in tanti ricordano Pietro ballare. “Ci piace ricordarlo così – dicono – con i suoi occhiali da sole, mentre danza con lo sfondo del mare. Nel nostro cuore ci sarà sempre spazio per lui, resterà per sempre l’anima di Mondello”.