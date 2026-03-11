Lumsa, a Palermo il dibattito sul referendum

L'iniziativa

In previsione del futuro referendum costituzionale relativo alla riforma dell’ordinamento giurisdizionale, giovedì 12 marzo 2026 si svolgerà presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione (GEC) dell’Università Lumsa, sede di Palermo, un incontro di approfondimento tecnico e scientifico, nell’ambito del quale accademici e practitioners, esponenti della magistratura e dell’avvocatura, potranno discutere e confrontarsi sui pro e contro della succitata riforma e approfondire le motivazioni sottostanti alle diverse posizioni.

L’evento, nato da un’idea del Prof. Marco Cedro, Presidente del Corso di Studio in Giurisprudenza, della Prof.ssa Floriana Fusco, Presidente del Corso di Studio in Economia e Commercio, e del Prof. Antonino Pulvirenti, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale, sarà un momento di dialogo, aperto e rigoroso, sulle ragioni del sì e del no degli addetti ai lavori. L’obiettivo è, dunque, di mettere a disposizione degli studenti e, più in generale, del pubblico, le competenze e le professionalità che animano i Corsi di Studio dell’Ateneo e di fornire a ciascuno gli strumenti per una scelta referendaria consapevole.

Struttura dell’evento

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prof. Giampaolo Frezza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione di Palermo, e dall’introduzione del Prof. Marco Cedro, Presidente del Corso di Studio in Giurisprudenza. Modererà il dibattito la Prof.ssa Floriana Fusco, Presidente del Corso di Studio in Economia e Commercio.

Animeranno la tavola rotonda gli interventi di Luigi Ciaurro, Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università LUMSA, Edoardo Giardino, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università LUMSA, Paola Spagnolo, Professoressa Ordinaria di Diritto Processuale Penale e Prorettrice alla Didattica e al Diritto allo Studio presso l’Università LUMSA, Antonino Pulvirenti, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università LUMSA, Vittorio Anania, Presidente della IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo e docente a contratto presso l’Università LUMSA, Angelo Mangione, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università LUMSA, Giuseppe Tango, giudice presso la sezione lavoro del Tribunale di Palermo e docente a contratto presso l’Università LUMSA, Dario Greco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e docente a contratto presso l’Università LUMSA.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e agli interventi dalla platea.