Il neo commissario Durigon a Messina

MESSINA – “Siamo favorevoli affinché la Regione Siciliana continui il percorso portato avanti fino ad oggi, alcune situazioni devono essere chiarite ma già lunedì faremo un confronto con il presidente Schifani e sono convinto che andrà tutto verso un posizionamento giusto di questa maggioranza che deve continuare il suo lavoro e può fare ancora meglio”. Lo ha detto il commissario della Lega, Claudio Durigon, oggi al comune di Messina durante una conferenza stampa. “Siamo una maggioranza compatta – continua Durigon -, Schifani è un ottimo presidente credo che alla fine la quadra si trova sempre”.

Durigon: “Avanti sulle Province”

Durigon, il cui arrivo in Sicilia è stato accompagnato da polemiche interne nel Carroccio, dice la sua poi sulla vicenda Province: “Noi siamo per le province e per farle votare. Lo abbiamo fatto come governo e lo proponiamo per il 2025 come tutti sanno, credo che questa è la speranza. Schifani è un ottimo presidente e siamo sicuri si andrà avanti”. In conferenza stampa insieme con il vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama anche Nino Germanà e il parlamentare regionale Pippo Laccoto, oltre che Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo. L’incontro ha tenuto a battesimo anche un nuovo arrivo in casa Lega a Messina: si tratta della consigliera comunale Rosaria D’Arrigo. “Un nuovo ingresso che darà un maggiore impulso all’azione politica del gruppo consiliare, il primo in questo comune con sei consiglieri eletti”, afferma una nota della Lega che “insieme a D’Arrigo oggi ha accolto anche Salvatore Scandurra e Francesco Maggio nelle circoscrizioni”.