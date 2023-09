Catania, cadavere sugli scogli nei pressi di San Giovanni Li Cuti

È un uomo sulla sessantina, rinvenuto nella tarda mattinata di ieri

1' DI LETTURA

CATANIA – Il cadavere di un uomo sulla sessantina è stato ritrovato nella tarda mattinata di ieri sugli scogli del lungomare di Catania. Di preciso, il corpo si trovava nei pressi del lido Miami Lounge Beach, a poche decine di metri dalla spiaggetta di sabbia nera di San Giovanni Li Cuti.

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, a recuperare il corpo sarebbe stato il bagnino dello stabilimento balneare, insieme ad alcuni bagnanti. Non si trattava, però, stando alle prime informazioni, di un utente del lido. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera e la polizia di Stato di Catania. Quest’ultima ha preso in carico il caso per gli adempimenti conseguenti al rinvenimento.