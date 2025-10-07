L’Unione sindacale Italiana carabinieri: incontro sulla tutela legale

Inaugurata la nuova sede regionale

Grande partecipazione al convegno regionale di Usic Sicilia. Erano presenti il segretario generale nazionale Antonio Tarallo, quelli regionale, Francesco D’Alterio, e nazionale Vito Lomascolo, i delegati provinciali e regionali.

Il convegno, nella sala “Matterella” dell’Assemblea regione siciliana, moderato dalla segretaria nazionale Monica Giorgi, ha rappresentato un momento di confronto sindacale e di riflessione sulle prospettive future dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, alla luce dei risultati raggiunti in Sicilia, tra cui il triplicarsi degli iscritti nell’ultimo anno.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi centrali per la vita dei militari dell’Arma, con particolare attenzione alla tutela legale, estesa anche ai familiari degli associati, segno concreto di un impegno che va oltre il servizio.

Tarallo ha evidenziato il valore della rappresentanza sindacale come strumento di ascolto, supporto e crescita, sottolineando come l’Usic si stia confermando in tutta Italia un riferimento credibile, libero e vicino alle esigenze quotidiane dei carabinieri.

Al termine del convegno è stata inaugurata la nuova sede regionale a Palermo in Corso Calatafimi 29. In un momento di raccoglimento, Don Salvatore Falzone, cappellano militare, ha benedetto i nuovi locali.