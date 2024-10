Lupo: “L’autonomia differenziata è contro la Coesione dell’Ue”

"È una riforma che non aiuta la lotta alle disuguaglianze"

BRUXELLES – “Verificheremo la coerenza di Raffaele Fitto rispetto al programma sulla coesione presentato a luglio da Ursula von der Leyen nelle linee programmatiche del prossimo mandato”. Lo ha sottolineato l’eurodeputato del Partito democratico, Giuseppe Lupo, vice presidente della commissione per i bilanci dell’Europarlamento, intervenendo al convegno “Per una politica di coesione e crescita rafforzata dopo il 2027 con le regioni al centro”, in corso al Parlamento europeo di Bruxelles.

Lupo ha ricordato che in Italia il Pd sta promuovendo un referendum sulla riforma dell’autonomia differenziata promossa dal governo Meloni “proprio perché è una riforma contraria alla politica di coesione e non aiuta la lotta alle disuguaglianze”. Quanto ai fondi che dovrebbero finanziare la coesione nel bilancio 2028-2034, Lupo ha rilanciato l’idea del rapporto sulla competitività di Mario Draghi di “rafforzare gli investimenti comuni, in linea con quanto già fatto il Next Generation Eu. Senza coesione, l’Ue non può essere competitiva”.