L’Ussi ringrazia l’esercito per l’apertura alla stampa nel ritiro del Palermo

Il club rosanero, nell'anunciare la sede del ritiro, aveva comunicato che gli allenamenti erano a porte chiuse

PALERMO – L’Unione Stampa Sportiva Italiana, nelle sue articolazioni regionale e della provincia di Palermo, assieme all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, esprime “sentimenti di gratitudine nei confronti del Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito Italiano in Sicilia, per la celere soluzione individuata dinanzi alle esigenze dei giornalisti che seguono, di consueto, le vicende del Palermo FC, segnatamente per quanto attiene il ritiro precampionato che la squadra rosanero svolgerà al campo sportivo “Tenente Onorato” di Palermo”, si legge nella nota che hanno diramato.

“L’intesa raggiunta è frutto di una sinergia che ha funzionato e, soprattutto, della disponibilità mostrata dai vertici dell’Esercito dinanzi alle esigenze degli operatori dell’informazione”, hanno affermato Gaetano Rizzo, Nadia La Malfa e Nino Randazzo, rispettivamente presidente regionale, provinciale di Palermo e consigliere nazionale dell’Ussi, nonché Roberto Gueli, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Il Palermo nell’annunciare la sede del ritiro al “Tenente Onorato” aveva comunicato che le sedute di allenamento sarebbero state tutte a porte chiuse anche per la stampa trattandosi di un impianto militare, poi in seguito alle intese intercorse con il Comando Militare Esercito Sicilia ed il CUS, grazie anche al contributo dell’Unione Stampa Sportiva Italiana regionale e provinciale, il Palermo ha annunciato sarà consentito l’accesso della stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco in occasione di alcune sedute d’allenamento della squadra allenata da Silvio Baldini.